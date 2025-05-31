شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو.. الجزيري فى الهجوم وصبحى لحراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وفاركو فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط لإنهاء المسابقة بشكل جيد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: حسام أشرف – وسيف الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب مجموعة البطولة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة بعد فقدان فرصه فى التتويج باللقب الذى حصل عليه الأهلى منذ أيام قليلة وضياع آماله أيضاً فى المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وشدد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الزمالك على اللاعبين خلال التدريبات بعدم التهاون أمام مرمى فاركو، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري، مؤكداً عليهم أن هذا اللقاء سيكون أفضل استعداد لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له يوم 5 يونيو المقبل.