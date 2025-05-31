شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد لتأمين مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أنهى رجال الأمن كافة الترتيبات اللازمة لتأمين مباراة الزمالك وفاركو، المقرر انطلاقها في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى كل من الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لإنهاء الموسم بشكل إيجابي.

قامت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الأفريقية بتشكيل فرق لتأمين مداخل الاستاد وتنظيم دخول الجماهير، مع اتخاذ إجراءات مشددة لمنع دخول أي مواد محظورة، وعلى رأسها الشماريخ والأدوات التي قد تؤثر على سير اللقاء.

وتولت هذه الفرق مسؤولية تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم لضمان خروج المباراة في أجواء آمنة ومنظمة.

وعلى الجانب الفني، حرص أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك على عقد جلسات تحفيزية مع لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة، مؤكدًا أهمية التركيز منذ الدقيقة الأولى وعدم التهاون أمام مرمى فاركو. وشدد الرمادي على ضرورة استغلال الفرص المتاحة وضرورة إحراز هدف مبكر يخلط أوراق الفريق السكندري ويمنح الزمالك أفضلية معنوية.

وأشار المدير الفني، إلى أن هذا اللقاء يمثل بروفة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الخامس من يونيو المقبل، مطالبًا لاعبيه بإنهاء الدوري بأداء يليق باسم وتاريخ النادي.