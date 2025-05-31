شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته اليوم، السبت، استعدادًا للمواجهة المصيرية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غدٍ الأحد باستاد الدفاع الجوي.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير فى السابعة والربع مساءً (7:15)، ومن المقرر أن يكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام خلال أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

ومن المنتظر أن يضع الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش، المدير الفني لبيراميدز، اللمسات النهائية على خطة اللعب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بمباراة الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في بريتوريا بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقبه القاري الأول، وسط دعم جماهيري كبير متوقع في مدرجات استاد الدفاع الجوي، وروح معنوية مرتفعة بين اللاعبين بعد الأداء القوي في مباراة الذهاب.