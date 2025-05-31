شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. نهاية موسم دورى نايل 2024-2025 بعد 213 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

تنتهى مساء اليوم، السبت، مسابقة دورى نايل للموسم المحلى 2024- 2025 بعد 213 يوما ونجح الأهلى خلالها فى التتويج باللقب رقم 45، ويشهد الختام مواجهة بين الزمالك وفاركو فى الثامنة مساء باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري ، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط لإنهاء المسابقة بشكل جيد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب مجموعة البطولة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة بعد فقدان فرصه فى التتويج باللقب الذى حصل عليه الأهلى منذ أيام قليلة وضياع آماله أيضاً فى المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز السابع فى ترتيب مجموعة البطولة برصيد 32 نقطة، حيث يأمل لاعبى الفريق السكندري فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، تكلل مسيرتهم المميزة فى مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، كما يرغب فاركو في تحسين صورته بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي في الجولة الماضية مساء الأربعاء الماضي بسداسية نظيفة.

واستقر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة على انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد 2025- 2026 أحد أيام 7 أو 8 أغسطس المقبل، على أن ينتهي الدوري قبل 20 مايو من العام المقبل.