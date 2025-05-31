شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلي الجديدة تظهر فى مران الفريق اليوم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مران فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ، السبت، ظهور الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مؤخراً، وهي محمود حسن تريزيجيه الذي تم التعاقد معه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل، ووصل اللاعب للقاهرة مساء الإثنين الماضي بعد انتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي.

كما ضم الأهلي حمدي فتحي على سبيل الإعارة من نادي الوكرة القطري للمشاركة في كأس العالم للأندية فقط، فيما عاد ديانج بعد انتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي لمدة موسم، كما يظهر محمد أحمد سيحا حارس المقاولون العرب الذي تم التعاقد معه لمدة خمسة مواسم، والتونسي محمد علي بن رمضان الذي تم التعاقد معه لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي فرينكفاروزي المجري.

فيما قرر مسئولو الأهلي تأجيل الإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك بسبب ارتباطه مع ناديه بنهائي كأس مصر يوم 5 يونيو المقبل أمام بيراميدز، كما يضع الأهلي اللمسات الأخيرة على أكثر من صفقة محلية أخرى، في مقدمتها عمرو الجزار مدافع غزل المحلة وياسين مرعي مدافع فاركو وثنائي سيراميكا أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري.

ويبدأ الأهلي اليوم، السبت، الاستعداد لكأس العالم للأندية، ويُسافر الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي، حيث حصد المارد الأحمر لقب الدوري مساء الأربعاء الماضى بعدما فاز على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.