شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لحسم ملف القيد والهبوط وعدد الأجانب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة اجتماعاً ظهر اليوم، السبت؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة استعدادا للاجتماع المقرر عقده مع الأندية يوم 2 يونيو المقبل، ويأتي علي رأس أولويات المجلس الترتيب للمواعيد النهائية لفتح القيد للموسم الجديد، وتحديد موقف الأندية المدينة للسماح لها بقيد اللاعبين الجدد، خاصة أنه سيتم فتح باب القيد للأهلي فقط يوم 2 يونيو لمشاركته فى كأس العالم للأندية، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حتى 10 يونيو، لمنح الفرق المشاركة فى كأس العالم قيد صفقاتها الجديدة.

كما يتطرق المجلس، فى جلسته، لتحديد عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، والأقرب هو استمرار نفس العدد فى الموسم المقبل، ورفض مقترحات بعض الأندية حول زيادتها لـ 6 محترفين، كما سيتم مناقشة ملف الهبوط فى الموسم المقبل بعد استقرار رابطة الأندية على إلغاء الهبوط هذا الموسم 2024 - 2025 ، والتجهيز لمناقشة مصير الهبوط بالنسبة لباقي الأقسام.