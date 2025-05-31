شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فاركو فى ختام بطولة الدوري الممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وفاركو فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري ، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط لإنهاء المسابقة بشكل جيد.

وشدد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الزمالك على اللاعبين خلال التدريبات بعدم التهاون أمام مرمى فاركو، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري، مؤكداً عليهم أن هذا اللقاء سيكون أفضل استعداد لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له يوم 5 يونيو المقبل.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات فاركو لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه وطالب الرمادى لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى فاركو وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس،حيث يبحث المدرب عن الفوز فى اللقاء حتى يكون دفعة معنوية لهم قبل موقعة نهائى الكأس.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب مجموعة البطولة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة بعد فقدان فرصه فى التتويج باللقب الذى حصل عليه الأهلى منذ أيام قليلة وضياع آماله أيضاً فى المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي "الونش"- حسام عبدالمجيد- عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- عبدالله السعيد - سيف جعفر، خط الهجوم: سيف الجزيري – وناصر ماهر.

على الجانب الآخر، يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز السابع فى ترتيب مجموعة البطولة برصيد 32 نقطة، حيث يأمل لاعبى الفريق السكندري فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك،تكلل مسيرتهم المميزة فى مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، كما يرغب فاركو في تحسين صورته بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي في الجولة الماضية مساء الأربعاء الماضي بسداسية نظيفة.

ومن المتوقع أن يخوض أحمد خطاب المدير الفنى لـ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: محمد سعيد شيكا في حراسة المرمى، في الدفاع: أحمد عوض، ياسين مرعي، أحمد البحراوي، جابر كامل،في الوسط: باباكار، محمد عز الدين علي، عمرو ناصر، محمود عماد، في الهجوم: أحمد شريف، وزهير المترجي.