شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يقود مران الأهلي لأول مرة اليوم بعد التعاقد معه لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

يقود الإسباني خوسيه ريبيرو ، المدير الفني الجديد للأهلي، مران الفريق مساء اليوم السبت، للمرة الأولى عقب إعلان التعاقد معه الخميس، لمدة موسمين، ويضم الجهاز المعاون له كلاً من: كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا) وميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا) وخوان خوسيه (مدرب حراس) وسيباستيان بودسيادلي (محلل أداء) بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

ويعقد ريبيرو جلسة مطوّلة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران يتحدث خلالها على إستراتيجة العمل الخاصة به وطريقته في التدريبات والمطلوب من كل لاعب وغيرها من الأمور الخاصة بالاستراتيجية التي سيعمل بها المدرب الإسباني مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي ، حيث حصد المارد الأحمر لقب الدوري مساء الأربعاء المقبل بعدما فاز على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.