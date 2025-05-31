شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز في نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته اليوم، السبت، استعدادًا للمواجهة المصيرية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غدٍ الأحد باستاد الدفاع الجوي.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير في السابعة والربع مساءً (7:15)، ومن المقرر أن يكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام خلال أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

ومن المنتظر أن يضع الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش، المدير الفني لبيراميدز، اللمسات النهائية على خطة اللعب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بمباراة الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في بريتوريا بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقبه القاري الأول، وسط دعم جماهيري كبير متوقع في مدرجات ستاد الدفاع الجوي، وروح معنوية مرتفعة بين اللاعبين بعد الأداء القوي في مباراة الذهاب.