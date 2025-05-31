شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس انطلاق دوري الموسم الجديد 8 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة على انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد 2025- 2026 أحد أيام 7 أو 8 أغسطس المقبل، على أن ينتهي الدوري قبل 20 مايو من العام المقبل.

وتنوي الرابطة وضع جدول ثابت للموسم كامل دون أي تأجيلات علي ان يتم مراعاة كافة الأحداث التي سيتخللها الموسم، خاصة ارتباطات المنتخب الوطني الذي سيشهد المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وأيضا ارتباطات الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية، وهي الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك والمصري في الكونفيدرالية.

و النادي الأهلي ببطولة الدوري العام للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على فاركو بستة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة ، ليتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.