شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، الاستعداد لـ بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى أمريكا الشهر المقبل، ويخوض الأهلي اليوم على ملعب التتش بعد التتويج ببطولة الدوري رسمياً للكرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي عقب فوز المارد الأحمرالكاسح على فاركو مساء الأربعاء الماضي بسداسية نظيفة.

وسيطرت حالة من السعادة والأجواء الاحتفالية على الأهلي عقب الفوز بالدوري الذي جاء بعد موسم شاق وطويل وحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة ليبدأ اليوم الاستعداد للبطولة العالمية التى تُقام لأول مرة بمشاركة 32 نادياً.

ويسافر الأهلى إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.