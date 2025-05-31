شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري الليلة والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور فريق نادي الزمالك مباراته أمام فاركو فى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط لإنهاء المسابقة بشكل جيد، ونستطلع فى السطور التالية أهم 5 معلومات خاصة بلقاء الليلة المُرتقب.

1_موعد وملعب مباراة الزمالك وفاركو

يلتقي الزمالك مع وفاركو في الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري

2_ ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري قبل لقاء الليلة

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب مجموعة البطولة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز السابع فى ترتيب مجموعة البطولة برصيد 32 نقطة.

3_ماذا فعل الزمالك وفاركو في آخر لقاء بالدوري الموسم الجاري؟

ج: فاز الزمالك على بتروجت 3-1 ، فيما خسر فاركو من الأهلي بسداسية نظيفة في ذات الجولة.

4_كيف ينظر الزمالك لمباراة فاركو رغم عدم أهميتها؟

ج: يرغب الأبيض في الفوز لأنه سيكون أفضل استعداد لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له يوم 5 يونيو المقبل، لذا شدد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الزمالك على اللاعبين خلال التدريبات بعدم التهاون أمام مرمى فاركو، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري.

5_ما هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو؟

ج: تنقل قناة ON Time Sports مباراة الزمالك وفاركو بشكل حصري، مع استوديو تحليلي مميز يسبق انطلاق اللقاء، يضم مجموعة من أبرز محللي الكرة المصرية لتقديم تغطية شاملة.