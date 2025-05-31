شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لـ مدرب وقائد بيراميدز اليوم استعداداً لإياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الترتيبات الإعلامية الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا تنظيم المؤتمرات الصحفية الرسمية لمدربي فريقي بيراميدز وصن داونز، اليوم السبت، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الإياب المقررة غدًا الأحد باستاد الدفاع الجوي.

ويعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز ، مؤتمره الصحفي في الخامسة والنصف مساءً (5:30)، للحديث عن آخر استعدادات الفريق للمباراة الحاسمة، والرد على أسئلة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

فيما يعقد ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق صن داونز مؤتمره الصحفي في السادسة والثلث مساءً (6:20)، للحديث عن رؤيته الفنية للقاء المرتقب، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتأتي هذه المؤتمرات في إطار البروتوكول الإعلامي الذي يفرضه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على مباريات نصف النهائي والنهائي، وتُعد فرصة أمام الإعلاميين للحصول على تصريحات مباشرة من مدربي الفريقين واللاعبين المشاركين.