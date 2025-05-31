شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وباتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

بعد حسم فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة الدوري المصري بدأت جماهير الفريق تنتظر حدثا كرويا آخر مهماً للغاية هو كأس العالم للأندية، الذي سيُشارك فيه الفريق بعد أيام قليلة.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي، وحصد المارد الأحمر لقب الدوري مساء الأربعاء الماضي بعدما فاز على فاركو بسداسية نظيفة فى الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

موعد ودية الأهلي وباتشوكا

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو المقبل استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو المقبل بولاية ميامي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وباتشوكا

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة، عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيس بوك»، تنظيم مباراة ودية عالمية مرتقبة بين الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي، في إطار استعدادات الأحمر للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

وكتبت الشركة في منشورها، «قمة مصرية لاتينية.. الشياطين الحمر يواجهون لوس توزوس في منافسة ودية عالمية قبل كأس العالم للأندية، يوم 8 يونيو 2025، على ملعب تشيس، ميامي، والمباراة تنقل مباشرة عبر قنوات أون سبورت».

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.