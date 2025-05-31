شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى مباراة حسم لقب سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالسبت، 31 مايو 2025 05:00 ص
تقام اليوم السبت رابع مباريات الدور النهائي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025 بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي.
ويقام الدور النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.
وتشير نتيجة السلسلة إلى فوز الاتحاد بنتيجة 2-1، حيث أنهى الاتحاد السكندري المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83/73، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 88/76 ثم فاز الاتحاد فى الجولة الثالثة بنتيجة 73-76
وحال فوز الاتحاد السكندرى يتوج رسميا بلقب دورى سوبر السلة ، بينما فوز الأهلي يؤجل حسم اللقب ويتم اللجوء الى مباراة خامسة .
المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، تقام غد الأحد الموافق 1 يونيو المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.
وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.
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