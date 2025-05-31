شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى مباراة حسم لقب سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم السبت رابع مباريات الدور النهائي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025 بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي.

ويقام الدور النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

وتشير نتيجة السلسلة إلى فوز الاتحاد بنتيجة 2-1، حيث أنهى الاتحاد السكندري المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83/73، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 88/76 ثم فاز الاتحاد فى الجولة الثالثة بنتيجة 73-76

وحال فوز الاتحاد السكندرى يتوج رسميا بلقب دورى سوبر السلة ، بينما فوز الأهلي يؤجل حسم اللقب ويتم اللجوء الى مباراة خامسة .

المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، تقام غد الأحد الموافق 1 يونيو المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.