شكرا لقرائتكم خبر عن مران مفتوح 15 دقيقة لبيراميدز وصن داونز اليوم قبل إياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل الترتيبات الإعلامية الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز، حيث تُقام اليوم السبت التدريبات الرسمية للفريقين، والتي ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

ويخوض فريق بيراميدز مرانه في السابعة والربع مساءً (7:15) على ملعب الدفاع الجوي، على أن يُتاح لوسائل الإعلام حضور الجزء الأول من المران، والتقاط الصور والتسجيلات قبل غلقه أمام الصحفيين لاستكمال الجوانب الخططية والفنية.

فيما يؤدي فريق صن داونز تدريبه في الساعة الثامنة مساءً (8:00)، وسط اهتمام إعلامي كبير، مع ترقب لمستجدات التحضيرات قبل مواجهة الإياب المرتقبة مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي، عقب انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار البروتوكول الإعلامي المعتمد من “كاف”، الذي يُلزم الأندية بفتح جزء من تدريباتها قبل المباريات الرسمية لنهائي البطولة، لتسهيل تغطية الصحافة المحلية والدولية للحدث القاري الأبرز هذا الموسم.