شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام مباريات دورى المحترفين وصراع نارى بين كهرباء الإسماعيلية وأبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات دورى المحترفين لكرة القدم بمواجهات الأسبوع الثامن والثلاثين في الخامسة مساء اليوم، السبت، بين كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس، أبو قير للأسمدة مع أسوان، سبورتنج مع وى، القناة مع بلدية المحلة، الترسانة مع المقاولون العرب، الداخلية مع بترول أسيوط، السكة الحديد مع ديروط، لافيينا مع المنصورة، طنطا مع راية، وادى دجلة مع بروكسى.

وحسم فريقا المقاولون العرب ووادى دجلة صعودهما إلى الدورى الممتاز قبل هذه الجولة، وستكون مباراتهما مع الترسانة وبروكسى تحصيل حاصل لعدم وجود أي دوافع في هذه المباراة.

وستكون هناك مباريات قوية منتظرة والتي ستكون في مقدمتها مباراة كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس، حيث يحتاج الكهرباء لتحقيق الفوز من أجل خطف البطاقة الثالثة المؤهلة للدورى الممتاز، فيما يبحث أبو قير للأسمدة عن الفوز على أسوان وانتظار تعثر الكهرباء سواء بالتعادل أو الهزيمة لخطف بطاقة الصعود، حيث يمتلك كلا الفريقين 71 نقطة بتفوق الكهرباء بفارق هدفين.

وجانب آخر، ستكون مواجهة لافيينا مع المنصورة صعبة جدا، حيث يحتاج لافيينا لتحقيق الفوز وانتظار سقوط ديروط أمام السكة الحديد من أجل الهروب من الهبوط للممتاز ب، بينما يحتاج ديروط الفوز أو التعادل "بشرط عدم فوز لافيينا بفارق 4 أهداف" للبقاء في دورى المحترفين.