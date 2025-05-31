شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث فريق الكرة بنادي الزمالك عن ختام جيد للموسم الكروي الاستثنائي في الدوري الممتاز بفوز جديد عند مواجهة فاركو مساء اليوم، السبت، تحت قيادة أيمن الرمادي في بروفة قوية قبل مواجهة بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل فى نهائي كأس مصر.

يدخل الزمالك لقاء فاركو دون أهداف فى ترتيب الدوري الممتاز، بعدما ضمن المركز الثالث في الدوري خلف الأهلي بطل المسابقة وبيراميدز الوصيف.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تقام مباراة الزمالك وفاركو في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لموسم 2024-2025 في تمام الساعة 8:00 مساء اليوم السبت بإستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس فعاليات الدوري الممتاز حصريا ومنها مباراة الزمالك وفاركو في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز ويسبق اللقاء استديو تحليلي يضم كوكبة من النجوم القدامي للحديث عن الأمور الفنية في المباراة.

يدخل الزمالك لقاء فاركو محتلا المركز الثالث برصيد 44 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة ولن يكون للمباراة تأثير علي ترتيب الفريقين في جدول الدوري الممتاز.