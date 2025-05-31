الامارات | خالد السناني: محمد علي أقرب اللاعبين إليّ.. «يسمع نصائحي دائماً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى فريق الوصل خالد السناني، أن لاعبي الوصل تحلوا بالمسؤولية في الدور الثاني من مسابقة دوري المحترفين المنتهية مؤخراً، وهو ما جعل الفريق يحقق نتائج إيجابية، ويتصدر فرق المسابقة في عدد النقاط التي حصل عليها، متفوقاً على بطل الدوري شباب الأهلي.

ووعد السناني الجمهور بأن يكون الوصل منافساً بقوة على الألقاب مرة أخرى في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن زميله الحارس محمد علي، الذي تألق مع الوصل في الدور الثاني من أقرب اللاعبين إليه، ويسمع نصائحه دائماً سواء خلال التدريبات أو أثناء المباريات.

ولعب خالد السناني (35 عاماً) مع الوصل خلال الموسم المنصرم 19 مباراة، قبل أن يتولى الحارس محمد علي مسؤولية الدفاع عن شباك «الإمبراطور» ويتألق بقوة، خاصة أمام شباب الأهلي في بطولة كأس رئيس الدولة، ويحجز مكاناً أساسياً فيما تبقى من مباريات المسابقة حتى نهايتها.

وقال السناني، لـ«الإمارات اليوم»: «جمهور الوصل يستحق الفرحة، ونحن قادرون على تعويضه بالبطولات في الموسم المقبل، وأشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين على ما قدموه في الدور الثاني».

وأضاف: «الدور الثاني كان صعباً، وجميع اللاعبين تحلوا بالمسؤولية، وكان الهدف واضحاً، وهو الفوز في كل مباراة حتى نحجز مقعداً في المشاركات الخارجية، وفي النهاية نجح الفريق في تحقيق ذلك».

وعن علاقته بالحارس محمد علي، قال السناني: «محمد علي لاعب مجتهد ويسمع ما يقال له، خاصة نصائحي، دائماً ما أتحدث إليه، سواء في التدريب أو المباريات، وأتمنى له كل التوفيق، للعلم علاقتنا قوية وهو أقرب اللاعبين إليّ، أنا وهو بمثابة لاعب واحد، وهذه الأجواء الرائعة جعلت الفريق يظهر بشكل مميز خاصة في النصف الثاني من مسابقة الدوري».

يذكر أن فريق الوصل نجح في صدارة فرق الدوري بالدور الثاني، بعدما جمع 29 نقطة من أصل 39 نقطة، متفوقاً على بطل الدوري شباب الأهلي الذي جمع 28 نقطة، بينما جاء الوحدة ثالثاً برصيد 26 نقطة، والعين رابعاً بـ22 نقطة، وخورفكان خامساً بـ19، فيما جاء الشارقة بطل «دوري أبطال آسيا 2» سادساً برصيد 17 نقطة فقط.