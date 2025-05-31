الامارات | «محاربي الإمارات» تعود بنسختين «عربية - إفريقية» و«دولية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، إطلاق نسختين جديدتين من البطولة التي تنظمها شركة بالمز الرياضية، وذلك بإقامة النسخة الـ59 «العربية الإفريقية المشتركة»، والنسخة الـ60 «الدولية»، يومي 12 و13 يونيو المقبل في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي.

ويتصدر النزال الرئيس في النسخة الـ59، مواجهة العراقي حسين سالم مع الجزائري سامي يحيى، والجنوب إفريقي دييغو باندو مع الجزائري إسلام مصرف، فيما ينافس فيكتور نونيس نظيره محيي الدين أبوبكر على لقب وزن الذبابة.

كما يخوض المقاتل فينيسيوس موريرا نزالاً قوياً، أمام المقاتل تانر بوسر على لقب الوزن الثقيل في النسخة الدولية.