الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوران

فتح نادٍ يلعب في دوري الدرجة الأولى مفاوضات جادة مع المدرب السابق لنادي دبا، الصربي زوران بوبوفيتش، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري «الهواة».

مدرب

استغرب جمهور فريق يلعب في دوري المحترفين عدم تجديد عقد المدرب الذي نجح في صناعة تاريخ مميز للنادي، بتحقيقه أفضل النتائج في الموسم المنتهي مؤخراً، واستبداله بمدرب آخر.

هدوء

كشف مسؤول كبير في نادٍ يلعب في دوري المحترفين لمقربين منه، أن سبب بحثه عن مدرب جديد لقيادة فريقه في الموسم المقبل، هو حاجة الفريق لمدرب يتمتع بالهدوء وقراءة المباريات بشكل جيد.

شرط

وضع نادٍ يلعب في دوري المحترفين شرطاً صعباً على نادٍ آخر يفاوضه لشراء بطاقة لاعبه المهم، تتمثل في عدم السماح للاعب باللعب ضده لموسمين مقبلين، ونظراً لأهمية الصفقة يتجه النادي للموافقة على الشرط.

بطاقات

سجل لاعب فريق «يونايتد» أحد فرق دوري الدرجة الأولى، الإيفواري مالك أتاندا، رقماً يصعب تكراره بنيله 11 بطاقة صفراء في 21 مباراة خاضها في بطولة الدوري مع فريقه، علماً بأن اللاعب سجل هدفاً واحداً خلال الموسم.

قلق

حالة من القلق تسيطر على إدارة نادٍ يلعب في دوري الدرجة الأولى، بسبب دخول نادٍ آخر في مفاوضات مع مدربه وأربعة من اللاعبين الأساسيين، وتنوي الإدارة الجلوس مع المدرب واللاعبين وبدء مفاوضات لتغيير عقودهم ومنحهم رواتب أعلى.

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