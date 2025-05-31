الامارات | «دبي للسلة» يفوز على «بارتيزان» في نصف نهائي «ABA»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق دبي لكرة السلة في تحقيق فوز غالٍ على فريق بارتيزان موزارت بيت، حامل لقب الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة سبع مرات، بنتيجة 100-95 في مباراة امتدت إلى شوط إضافي ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي (ABA League)، والتي جمعتهما مساء أول من أمس، في صالة كوكاكولا أرينا في دبي.

وجاء هذا الفوز بعد خسارة فريق دبي مباراة الذهاب بنتيجة 72-102 في العاصمة الصربية بلغراد، ليحتكم الفريقان إلى مباراة ثالثة فاصلة تجمع بينهما غداً في بلغراد.

وبهذا الفوز حافظ فريق دبي على آماله في التأهل إلى نهائي البطولة في موسمه الأول، بعدما قدم أداء قوياً، ونجح في فرض إيقاعه وأظهر تماسكاً دفاعياً صلباً.

وتألق في هذه المباراة السلوفيني كليمن بريبيليتش، قائد فريق دبي الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل 30 نقطة، وثلاث متابعات، وتمريرتين حاسمتين، ليقود فريقه نحو الفوز، في أفضل أداء له هذا الموسم.

وكان زميله نيت ميسون صاحب الدور الحاسم في الوقت الأصلي، بعد أن سجل رميتين حرتين في آخر 14 ثانية، أعادتا النتيجة للتعادل، ودفعتا بالمباراة إلى الشوط الإضافي.

وأعرب مدرب فريق دبي لكرة السلة، يوريكا جوليماتش، عن فخره بأداء لاعبيه، وقال: «فخور جداً بفريقي، لم نستسلم ولم نرفع الراية، رأيت الإصرار في أعين اللاعبين. لم نرد أن ينتهي موسمنا هنا، وكان ذلك واضحاً للجميع».

ويستعد فريق دبي الآن لخوض المباراة الثالثة والفاصلة في صربيا غداً، ليكون على بُعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي الدوري الأدرياتيكي، في إنجاز يواصل الفريق تحقيقه في موسمه الأول.