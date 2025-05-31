الامارات | دوري أبطال أوروبا.. هل تكون ميونيخ مرة جديدة فأل خير على الطامح لباكورة ألقابه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لطالما كانت مدينة ميونيخ الألمانية الجنوبية التي تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم، بين باريس سان جرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي، فأل خير على الفرق التي تسعى إلى إحراز باكورة ألقابها في المسابقة القارية الأهم.

حدث هذا الأمر في المرات الأربع التي استضافت فيها عاصمة بافاريا النهائي، بينها ثلاثة على ملعب «أولمبياشتاديون» القديم، وواحد على ملعب أليانتس أرينا الحالي.

في المرة الأولى التي استضافت فيها ميونيخ النهائي في 30 مايو عام 1979، جمعت مباراة القمة بين فريقين لم يسبق أن أحرز أي منهما اللقب القاري، هما نوتنغهام فوريست الإنجليزي ومالمو السويدي، ونجح فوريست في حسم النتيجة لمصلحته.

وفي النهائي الثاني في 26 مايو 1993، تمكن نادي مرسيليا الفرنسي من إحراز لقبه القاري الأول بفوزه على ميلان الإيطالي بهدف وحيد.

وفي المرة الثالثة، وفي 28 مايو 1997، وعلى الملعب ذاته، دخل بوروسيا دورتموند الألماني مباراته ضد يوفنتوس الإيطالي، وهو ليس مرشحاً للظفر باللقب، لكنه خرج فائزاً 3-2، ليتوج بأول ألقابه في المسابقة.

وأقيمت المباراة النهائية الرابعة، لكن على ملعب اليانتس أرينا يوم 19 مايو 2012، وجمعت بين بايرن ميونيخ صاحب الأرض، وتشلسي الإنجليزي الذي حسم النتيجة ليظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

فهل يستمر التقليد عينه في النهائي المرتقب بين إنتر الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي في ميونيخ، ويتوج فريق العاصمة الفرنسية للمرة الأولى، أم يخالف إنتر التقليد ويحرز لقبه الرابع في تاريخه؟