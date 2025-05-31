شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى إياب نهائي أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق بيراميدز عن التاريخ عندما يواجه صن داونز باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة، فى إياب المباراة النهائية فى دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.



جاءت نتيجة لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا ما يعزز فرص الفريق السماوى فى حسم اللقب القارى الأول فى تاريخه.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا

يلتقى فريق بيراميدز فى الثامنة مساء غدٍ الأحد 1 يونيو المقبل، مع نظيره صن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

تُبث مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا عبر شبكة "بى إن سبورتس"، الناقل الحصرى للبطولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتولى إدارة مباراة الاياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالى عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفنى الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القارى لأول مرة فى مسيرته، حيث لم يسبق أن فاز أى فريق مصرى بلقب دورى الأبطال سوى الأهلى الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلى أول فريق عربى يفوز بلقب البطولة.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولى فيستون ماييلى، رمضان صبحى، والنيجيرى صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخى فى البطولة.