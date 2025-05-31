شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يعود للمقاولون العرب عقب انتهاء عقده مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عامر عامر حارس مرمى فريق المقاولون العرب على العودة مرة أخرى الى ذئاب الجبل عقب عودته مرة أخرى للمشاركة في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل وأنتهاء عقده مع فريق غزل المحلة.

وشارك عامر عامر مع فريق غزل المحلة هذا الموسم في 28 مباراة وخرج بشباكة نظيفه في 7 مباريات.

وكان اختتم فريق غزل المحلة مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" بالتعادل الإيجابى مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمعهما أمس على استاد المحلة، ضمن الجولة الأخيرة من عمر المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط".

تقدم لفريق الإسماعيلى عن طريق مروان حمدى في الدقيقة 73، بينما إدراك عمرو الجزار هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 23 محتلا المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما يأتى الإسماعيلى فى المركز الثامن بنفس عدد النقاط.