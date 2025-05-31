شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يعلن نظام الدورى في الموسم الجديد وموعد نهايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عن شكل الدوري في الموسم الجديد 2025-2026، ونظام الهبوط،بعد قرار الرابطة في اجتماعها الأخير بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي 2024-2025، مع الإبقاء على نظام المسابقة كما هو.

وقال ثروت سويلم، في تصريحات تلفزيونية:" نظام الدوري الجديد في موسم 2025-2026 سيكون من مرحلتين، الأولى من دور واحد، والمرحلة الثانية تكون على مجموعتين، الأولى من 7 أندية يتنافسون على لقب الدوري، والثانية تضم 14 ناديًا يتنافسون على الهبوط".

وأكمل: "من المقرر أن يهبط 4 أندية من الدوري للقسم الثاني، ويصعد 3 أندية، ويتدرج هذا في المواسم حتى نصل إلى 18 فريق،مشيراً إلى أن الرابطة أخطأت في تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدور الثاني.

تابع:"انسحاب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك في الدوري الثاني من الدوري ليس غرضه انتهاك لائحة المسابقة وأخبرت المسؤول عن المسابقات بضرورة مراجعة مواعيد الدور الثاني من الدوري المصري".

وذكر: "لا يجوز أن نقول أن مباراة الأهلي والزمالك بعد 4 أيام، والقرار كان خطأ بكل تأكيد والرابطة لم تكن طرفا في موضوع اللجنة الأولمبية، وأمر الـ 3 نقاط تحول لـ المحكمة الرياضية الدولية كاس والدوري في الموسم الجديد سينتهي في 25 مايو كما هو محدد".

كشف سويلم : "قررنا إلغاء الهبوط في الموسم الحالي من الدوري بسبب الإسماعيلي، والأهلي هو أول نادٍ طالب بإلغاء الهبوط بسبب الإسماعيلي وقاد جبهة لبقاء الدروايش خلال اجتماع الأندية وانتهاء الدوري في الموعد المحدد نجاح ينسب لـ طه عزت مدير المسابقات، و هناك قرارت تخص الأهلي والزمالك يجب الرجوع لمجلس الرابطة قبل إعلانها".