شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية أمس الجمعة 30 – 5 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية أمس الجمعة 30 – 5 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ،اتحاد الكرة يلزم الأندية بـ3 ضوابط قبل المشاركة فى البطولات الموسم المقبل

اتحاد الكرة يلزم الأندية بـ3 ضوابط قبل المشاركة فى البطولات الموسم المقبل

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية يلزمها بـ3 شروط وضوابط صحية وطبية قبل المشاركة فى البطولات خلال الفترة المقبلة.

أيمن الرمادى: الحلقة الأقوى فى الزمالك جمهوره ولا يوجد فضل لأحد على النادى

حرص أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه عدة رسائل فى بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الجمعة، قبل مواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

اختبار طبي يحسم موقف مصطفى فتحي من مباراة صن داونز في نهائي أفريقيا

يخضع مصطفى فتحي ، صانع ألعاب فريق بيراميدز، لاختبار طبي أخير خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي.

26 مليون يورو القيمة التسويقية للمربع الذهبي بكأس عاصمة مصر.. سيراميكا يصدر

تصدر فريق سيراميكا قائمة أغلى فرق المربع الذهبي ببطولة كأس عاصمة مصر وذلك بقيمة بلغت 11 مليوناً و530 ألف يورو، متفوقاً على البنك الأهلي ، وإنبي، والإسماعيلي، حيث بلغ إجمالي القيمة التسويقية للفرق الأربعة 26 مليوناً و140 ألف يورو.

منتخب مصر للشباب يفتتح مشواره فى كأس العالم بمواجهة اليابان 27 سبتمبر

يفتتح منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للشباب بمواجهة مرتقبة أمام منتخب اليابان، وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري، في الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

طارق حامد يترقب جلسة حاسمة مع الزمالك لحسم موقفه من العودة

يترقب طارق حامد ، لاعب وسط نادي ضمك السعودي السابق، عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشة موقفه النهائي من العودة إلى القلعة البيضاء، وذلك بعد عودته إلى القاهرة فجر اليوم.

‎تريزيجيه مودعاً الريان قبل الانضمام للأهلي: شكراً على الدعم والمحبة

ودع النجم المصري الدولي محمود تريزيجيه نادي الريان القطري وجماهيره قبل الانتقال إلى النادي الأهلي المصري، مقدما الشكر لجميع عناصر الفريق على الدعم والمحبة وحسن الضيافة.