شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين يعود للبنك الأهلى عقب انتهاء إعارته مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد ياسين مدافع فريق غزل المحلة الى البنك الاهلى عقب انتهاء الموسم وأنتهاء إعارته وذلك بعد أنتهاء الفريق المحلاوى من مباريات الموسم الحالي.

ولم يشارك أحمد ياسين مع فريق غزل المحلة بشكل أساسى حيث تواجد في 9 مباريات معظمها بديلا.

وكان اختتم فريق غزل المحلة مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" بالتعادل الإيجابى مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمعهما أمس على استاد المحلة، ضمن الجولة الأخيرة من عمر المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط".

تقدم لفريق الإسماعيلى عن طريق مروان حمدى في الدقيقة 73، بينما إدراك عمرو الجزار هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 23 محتلا المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما يأتى الإسماعيلى فى المركز الثامن بنفس عدد النقاط.