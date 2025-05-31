الامارات | انسجام اللاعبين والتشكيل الرئيس أهم أولويات كوزمين قبل لقاء أوزبكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، حصته التدريبية الأخيرة على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، قبل الانتقال إلى أبوظبي لإقامة معسكر إعدادي قصير في المرحلة الأخيرة، تحضيراً لمباراته المرتقبة أمام منتخب أوزبكستان في الخامس من يونيو المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة مساء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، علماً أن «الأبيض» سيخوض مباراته الأخيرة في هذه التصفيات خارج أرضه أمام منتخب قيرغيزستان في الـ10 من الشهر المقبل.

وتعد عملية انسجام اللاعبين والتشكيل الأساسي الذي سيبدأ المباراة والصلابة الدفاعية والقوة الهجومية أهم أولويات المدير الفني أولاريو كوزمين، التي يركز عليها حالياً خلال التدريبات اليومية قبل المواجهة المرتقبة أمام أوزبكستان.

وستكون حصة اليوم هي الخامسة للمنتخب تحت قيادة المدرب كوزمين في معسكره المغلق الذي انطلق في دبي، اعتباراً من الثلاثاء الماضي.

وتلاحظ خلال التدريب الذي أجراه المنتخب، أول من أمس، شرح المدرب كوزمين خطته الفنية وطريقة وأسلوب لعبه إلى اللاعبين للتعود عليها وتطبيقها بصورة مثالية وسلسة.

وركز كوزمين كذلك على أربع نقاط فنية مهمة، تمثلت في العمل على الوصول إلى التشكيل الأساس الذي سيخوض به المنتخب المباراة، بجانب العمل على تعزيز الجوانب الدفاعية والهجومية، فضلاً عن خلق مزيد من التفاهم والانسجام بين اللاعبين، سواء القدامى أو الجدد، علماً بأن المنتخب شهد خلال القائمة الأخيرة عودة لاعبين كانوا قد غابوا عن المشاركة مع «الأبيض» خلال الفترة الماضية، من بينهم: ماجد حسن وعلي صالح وعبدالرحمن صالح وحمد المقبالي وبدر ناصر وعبدالباسط محمد، فيما شهدت القائمة انضمام لاعب الوحدة ساشا لأول مرة.

وتلاحظ كذلك أن كوزمين ركز أيضاً على أداء اللاعبين لتدريبات خاصة بالتسديدات الرأسية المحكمة، واقتناص الفرص أمام مرمى المنتخب المنافس.

وأجرى المدرب خلال الحصة التدريبية تقسيمة بين اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت كل مجموعة 12 لاعباً، إذ وجد الحارس خالد عيسى في حراسة مرمى إحدى المجموعتين، وعلي خصيف في حراسة المجموعة الأخرى، وذلك عوضاً عن خوض مباراة ودية قبل المواجهة المرتقبة أمام أوزبكستان، إذ حرص مدرب المنتخب على مراقبة أداء كل لاعب، وتدوين ملاحظاته الفنية، بهدف اختيار العناصر الأكثر جاهزية لخوص المباراة المقبلة.

وبدأت تتضح خلال التدريب بشكل كبير ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به كوزمين مباراة أوزبكستان، إذ يتوقع أن يركز المدرب خلال التشكيل الأساسي على كل من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من خليفة الحمادي وكوامي كوايدو وخالد الظنحاني ولوكاس بيمنتا، مع إمكانية الاستعانة أيضاً بكل من علاء الدين زهر وساشا في الخط الخلفي.

وفي خط الوسط ماجد حسن ويحيى نادر ولوان بيريرا، مع وجود أيضاً لاعبين آخرين في كامل الجاهزية مثل عبدالله رمضان وحارب عبدالله وماركوس ميلوني وعلي صالح.

وفي خط الهجوم يحيى الغساني وليما وكايو لوكاس، مع احتمال إجراء بعض التغييرات البسيطة قبل المباراة، وذلك وفقاً لجاهزية كل لاعب، خصوصاً مع وجود أكثر من لاعب جاهز في الخط الأمامي.

يذكر أنه ووفقاً لنظام البطولة، فإنه يتأهل إلى كأس العالم مباشرة صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، فيما ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة لخوض المرحلة الرابعة للمنافسة على بطاقتي التأهل إلى المونديال وبطاقة الملحق العالمي.

منتخب أوزبكستان في دبي

وصل منتخب أوزبكستان إلى دبي وبدأ تدريباته اليومية استعداداً للقاء منتخب الإمارات. وبث الاتحاد الأوزبكي فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، يظهر خلاله المنتخب الأوزبكي وهو يؤدي حصته التدريبية الأولى في دبي أمس، بقيادة المدرب تيمور كابادزي. وضمت قائمة منتخب أوزبكستان 25 لاعباً.