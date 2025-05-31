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الامارات | الشباب السعودي لم يتفاوض مع "عموري".. ولا يفكر بضمه

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معاذ كمبال – أبوظبي 0 تبليغ

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  • الامارات | الشباب السعودي لم يتفاوض مع "عموري".. ولا يفكر بضمه 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" من مصدر موثوق داخل نادي الشباب السعودي، أن الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن اقتراب النادي من التعاقد مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لا أساس لها من الصحة، كما لا يفكر النادي بضم اللاعب حالياً.

وأكد المصدر أن النادي لم يفتح أي قنوات تواصل مع اللاعب، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.

ويأتي هذا النفي في وقت لا يزال فيه "عموري" دون نادٍ منذ رحيله عن الوصل في فبراير من العام الماضي، بعد تجربة لم تحقق الإضافة المرجوة، حيث اكتفى بخوض 12 مباراة، صنع خلالها هدفين دون أن ينجح في هز الشباك.

ورغم موهبته الفذة وسجله الزاخر، خاصة في فترته الذهبية مع العين والمنتخب الإ أن الإصابات المتكررة عرقلة مسيرته الكروية، ما أدى إلى خروجه من حسابات أغلب الأندية.

ومثل الوصل المحطة الخامسة في مسيرة عموري، الذي بدأ مشواره الاحترافي مع نادي العين وقضى معه عشر سنوات (2008–2018)، قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي لموسم واحد، ومنه إلى الجزيرة في 2019، ثم شباب الأهلي في 2021، وأخيرًا الوصل في 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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