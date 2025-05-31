شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا قبل المحطة الأخيرة أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق بيراميدز الاستعداد بكل قوة لمواجهة فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا، المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل 1 يونيو مع صن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز الأول على بطل جنوب أفريقيا فى المواجهة الرابعة بينهما، حيث سبق لبيراميدز وصن داونز أن التقيا ثلاث مرات سابقة، جميعها كانت فى دور المجموعات لموسم 2023/2024 من دورى أبطال أفريقيا، تعادل مباراتين وخسر واحدة ولم يعرف الفوز حتى الآن.

وبدأ بيراميدز مشواره فى دورى أبطال أفريقيا كالتالى:

الدور التمهيدى الأول: فاز بيراميدز على نادى جيه كيه يو الزنجبارى 6-0 ذهاباً و3-1 إيابا

الدور التمهيدى الثاني: التعادل مع الجيش الرواندى 1-1 فى مباراة الذهاب، الفوز فى لقاء العودة على الجيش الرواندى 3-1

دور المجموعات: بدأ بيراميدز المجموعات بالفوز على ساجرادا اسبيرانسا 5 /1، ثم التعادل مع دجوليبا سلبيا، قبل أن يخسر من الترجى فى تونس بثنائية نظيفة، ورد بيراميدز بالفوز على الترجى 2 /1 فى القاهرة، قبل الفوز على ساجرادا اسبيرانسا بهدف نظيف، ويختتم دور المجموعات باكتساح دجوليبا بسداسية نظيفة.

ربع النهائي: فاز فى الذهاب على الجيش الملكى المغربى 4-1، قبل أن يخسر فى الإياب أمام الجيش الملكى المغربى 2-0

نصف النهائي: تعادل فى الذهاب أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى 0-0، فاز فى الإياب على أورلاندو بايرتس 3-2

النهائي: عاد بيراميدز بالتعادل الإيجابى 1-1 في ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا التي أقيمت في بريتوريا بجنوب أفريقيا