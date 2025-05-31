شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغزاوى: توقعت تتويج الأهلى بلقب الدورى هذا الموسم رغم صعوبته والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الغزاوى عضو مجلس إدارة النادى الأهلي إنه توقع تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى هذا الموسم رغم صعوبته مؤكداً أن الفريق تعود على اللعب تحت الضغوط وهذا يعكس قوة تخصصه مسابقات النفس الطويل بسبب تراكم خبراته.

أضاف الغزاوى خلال حواره لـ قناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى سيف زاهر :"الأهلى تعود أن يلعب دائماً تحت الضغوط وهذه ميزة ليست موجودة في كل الأندية لأن الأمر يحتاج خبرات حتى أن تستطيع التعامل النفسي،واللاعبين كانوا رجالاً والجهاز الفني كان له دور كبير فى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

تابع:"لا يوجد تغيير قرار في رابطة الأندية لكن هناك لوائح نسير عليها والأهلى بحث عن حقوقه،وقدم مستنداته التي تثبت صحة موقفه،والأهلى لم ينسحب من مباراة القمة ولكنه اعترض على عدم تعيين حكام أجانب".

واختتم عضو مجلس إدارة النادى الأهلى حديثه قائلاً:"الأهلى احترم قرارات لجنة التظلمات وإعادة مباراة القمة كان القرار العادل من وجهة نظرنا".