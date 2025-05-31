شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: الأهلى بطل الدورى "مفيش كلام" وأتمنى تتويج بيراميدز بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة على احتفال بيراميدز بلقب الدوري في ملعب الدفاع الجوي بعد الفوز على سيراميكا، في نفس توقيت حفل مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري في ستاد القاهرة الدولي.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخه، بعد الفوز على فاركو في المباراة الأخيرة بنتيجة 6-0، ليتصدر الأهلي لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

وقال ثروت سويلم، خلال تصريحات تلفزيونية "أنا بحب النادي الأهلي ومنظومته وأتمنى من الجميع السير على خطاه،ولعبت عام ونصف في ناشئين الأهلي قبل الالتحاق بكلية الشرطة".

وأكمل: "الأهلي بطل الدوري "مفيش كلام"، وأتمنى أن يُتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا".

واختتم ثروت سويلم حديثه قائلا: "الأهلي تسلم درع الدوري في الملعب وهو البطل "الموضوع منتهي".