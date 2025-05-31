شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: الزمالك لم يفاوضنى وتم استطلاع رأيي حول تدريبه والان مع تفاصيل الخبر

كشف الروماني لاورينتو ريجيكامب حقيقة مفاوضات نادى الزمالك لتولي تدريب الفريق، مؤكداً أنه تواجد في القاهرة منذ أيام ولكنه لم يدخل في أي محادثات مع مسئولي القلعة البيضاء كما تردد خلال الساعات الماضية.

أضاف ريجيكامب خلال تصريحات عبر "زووم" مع الإعلامي سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس 1" :" كنت في القاهرة ولم أدخل في مفاوضات مع الزمالك،وتحدثت مع أحد الوكلاء عن الزمالك منذ أسبوعين أو ثلاثة ولم يصدر منى أي تعليقات عن الفريق".

تابع ريجيكامب: "من الطبيعى والأفضل أن النادى هو الذي يتحدث عن المفاوضات وليس المدير الفني وألان لا يوجد شيء حقيقى عن محادثات الزمالك،أنا لا أعرف إذا كان الوكيل يتحدث بالنيابة عن نفسه أو النادى".

واختتم:"انتظرت المفاوضات من الزمالك مباشرة وتم استطلاع رأيي حول تدريب الزمالك،ولا أعرف سبب رحيلى عن الترجى التونسي لأن النتائج كانت جيدة جداً".