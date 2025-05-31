شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة التأهل الثلاثة حائرة بين كهرباء الإسماعيلية وأبوقير في دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس فريقا كهرباء الإسماعيلية وأبو قير للأسمدة على بطاقة الصعود الثلاثة إلى الدورى الممتاز خلال الجولة الأخيرة التي تقام غدا فى دورى المحترفين، بعدما حسم فريقا المقاولون العرب ووادى دجلة صعودهما للممتاز في الموسم المقبل.

بطاقة الصعود الثالثة

وستكون هناك منافسة قوية على البطاقة الثالثة، ويحتاج كهرباء الإسماعيلية لتحقيق الفوز من أجل خطف البطاقة الثالثة المؤهلة للدورى الممتاز، فيما يبحث أبو قير للأسمدة عن الفوز على أسوان وانتظار تعثر الكهرباء سواء بالتعادل أو الهزيمة لخطف بطاقة الصعود، حيث يمتلك كلا الفريقين 71 نقطة بتفوق الكهرباء بفارق هدفين.

ختام دورى المحترفين

وتختتم منافسات دورى المحترفين لكرة القدم بمواجهات الأسبوع الثامن والثلاثين التي ستقام مساء غد السبت، بين كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس، أبو قير للأسمدة مع أسوان، سبورتنج مع وى، القناة مع بلدية المحلة، الترسانة مع المقاولون العرب، الداخلية مع بترول أسيوط، السكة الحديد مع ديروط، لافيينا مع المنصورة، طنطا مع راية، وادى دجلة مع بروكسى.

وحسم فريقا المقاولون العرب ووادى دجلة صعودهما إلى الدورى الممتاز قبل هذه الجولة، وستكون مباراتهما مع الترسانة وبروكسى تحصيل حاصل لعدم وجود أى دوافع فى هذه المباراة.

ومن جانب آخر، ستكون مواجهة لافيينا مع المنصورة صعبة جدا، حيث يحتاج لافيينا لتحقيق الفوز وانتظار سقوط ديروط أمام السكة الحديد من أجل الهروب من الهبوط للممتاز ب، بينما يحتاج ديروط الفوز أو التعادل "بشرط عدم فوز لافيينا بفارق 4 أهداف" للبقاء فى دورى المحترفين.