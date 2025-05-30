شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البيلى: المركز الخامس ببطولة العالم لتنس الطاولة إنجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد البيلى ، لاعب منتخب تنس الطاولة، أن تحقيق المركز الخامس بمنافسات الزوجى ببطولة العالم لتنس الطاولة التى أقيمت بالدوحة إنجاز تاريخى.

وأضاف البيلى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المركز الخامس لم يسبق تحقيقه على مستوى مصر أو العرب أو أفريقيا منذ سنوات كثيرة، مشيرا إلى أنه ويوسف عبد العزيز مثلا ثنائي متميز نال إشادة الجميع ببطولة العالم.

وتابع البيلى، "الفترة القادمة ستشهد المزيد والمزيد من البطولات والألقاب مع منتخب مصر بمختلف المحافل الدولية".

وحقق الثنائي محمد البيلي ويوسف عبد العزيز إنجازا تاريخيا بعد تحقيق المركز الخامس في بطولة العالم لزوجي الرجال.

وفي الدور ربع النهائي، قدّم الثنائي المصري أداءً قويًا أمام الزوجي الياباني المصنف الثاني على البطولة والخامس عالميًا، قبل أن يخسر المواجهة ويكتفي بالمركز الخامس عالميًا، في إنجاز غير مسبوق منذ أكثر من 70 عاما

وتقدم البيلي وعبد العزيز في التصنيف العالمي إلى المركز 18 ليصبح ضمن أفضل 20 زوجي في العالم.