شكرا لقرائتكم خبر عن قطة: بيراميدز يمثل مصر أمام صن داونز ونناشد الجماهير الحضور والمساندة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد أحمد عاطف قطة، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، الجماهير المصرية الحضور بكثافة فى ملعب الدفاع الجوى لمساندة الفريق خلال مواجهة صن داونز فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال قطة فى تصريحات قبل مباراة صن داونز، إن بيراميدز حاليا لا يمثل نفسه بل يمثل مصر، مطالبا جميع الجماهير بمساندة بيراميدز.

ويلتقى فريق بيراميدز فى الثامنة مساء الأحد المقبل 1 يونيو مع صن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا ما يعزز فرص الفريق السماوى فى حسم اللقب القارى الأول فى تاريخه.