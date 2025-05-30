شكرا لقرائتكم خبر عن صديق إيجولا: جاهزون للفوز على صن داونز وحصد لقب دورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صديق إيجولا، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أن فريقه على أتم استعداد لمواجهة صن داونز فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف إيجولا، فى تصريحات قبل لقاء صن داونز، أن فريقه قادر على تحقيق الفوز وسينتصر على الفريق الجنوب أفريقى وحصد لقب دورى أبطال أفريقيا.

وشدد على أن لاعبى الفريق جميعهم على أتم الاستعداد للمباراة والجميع فى أعلى معدلات التركيز من أجل تحقيق الفوز.

ويلتقى فريق بيراميدز فى الثامنة مساء الأحد المقبل 1 يونيو مع صن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

وكان ذهاب النهائى انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1، وهذه النتيجة تضع الفريقين فى موقف متكافئ قبل مباراة الإياب الحاسمة، وتعد بالكثير من الإثارة والترقب لمعرفة من سيحسم اللقب القارى لصالحه.