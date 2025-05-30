شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة "ماني" وثنائي بشتيل على رادار المصري والمقاولون وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي مركز شباب بشتيل دائرة اهتمام العديد من فرق الدوري الممتاز، وعلى رأسهم ثلاثي المقاولون العرب والمصري البورسعيدي وبتروجت وذلك بعد تألق الثلاثي مع فريقهم فى الموسم المنقضي.

ووضعت لجنة الكشافين واختيار المواهب التى شكلتها إدارة الكرة ومجلس إدارة المقاولون العرب ، عبد الله ماني الجناح الأيسر والملقب بـ"خليفة ساديو ماني"، بالإضافة لثنائي فريق بشتيل إبراهيم محمود لاعب الوسط المدافع ومحمود أوفا المهاجم.

وضعت أندية المقاولون وبتروجت والمصري الثلاثي علي قائمة الصفقات المرشحة للانضمام اليهم في الموسم الجديد بعد استطلاع الرأي الفني وفريق الاسكاوتينح بالأندية الثلاثة.

ياتي هذا في الوقت الذي تلقي فيه عبدالله مانيه عرضا من احدي الوكالات الرياضية المتخصصة في تسويق اللاعبين لخوض فترة معايشة في دوري القسم الثاني الفرنسي صحبة حمزةً علاء حارس مرمي الاهلي وحتي هذه اللحظة لم يحسم مانيه موقفه النهائي انتظارا لحسم موقفه في الانتقال لاحد اندية دوري الاضواء والشهرة

وصعد المقاولون العرب حديثا لدوي الأضواء بعد تصدره جدول دوري المحترفين، فيما حقق المصري البورسعيدي إنجازا جديدا هذا الموسم بالمشاركة فِى الكونفدرالية الأفريقية بعد احتلاله المركز الرابع بالدوري وحافظ بتروجيت علي تواجده وسط الكبار بعد تأهله لمجموعة الصعود .