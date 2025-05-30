شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم كباكا إلى رحلة الفريق فى كأس العالم للأندية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات حصول أحمد خالد كباكا، لاعب الفريق المُعار لنادي مودرن سبورت، على تأشيرة السفر إلى أمريكا ضمن بعثة المارد الأحمر لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

واستقر مسئولو الأهلي على سفر اللاعب الشاب مع الفريق الأول في رحلة أمريكا بعدما قدم اللاعب عروضا جيدة مع مودرن سبورت خلال فترة الإعارة، كما أنه كان أحد عناصر منتخب الشباب الذي تأهل مؤخراً إلى كاس العالم للشباب تحت 20 عاماً التي ستقام في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي ، حيث حصد المارد الأحمر لقب الدوري مساء الأربعاء المقبل بعدما فاز على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.