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برنامج سوبر ليج على أون سبورت 2 يستضيف زامبروتا وهيرويج وكيل كيفن دى بروين

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برنامج سوبر ليج على أون سبورت 2 يستضيف زامبروتا وهيرويج وكيل كيفن دى بروين

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القاهرة - سامية سيد - انتظروا لقاءً استثنائيًا مع أسطورة كرة القدم الإيطالية جانلويكا زامبروتا ، في حوار خاص وحصري يقدمه الإعلامي إسلام سامي ضمن برنامج "سوبر ليج"، وذلك في الساعة 10:30 مساءً عبر شاشة "أون سبورت 2".

ويكشف زامبروتا، خلال الحوار، كواليس تتويجه مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006، وأبرز محطاته مع أندية النخبة في أوروبا، مثل يوفنتوس، ، وميلان، بالإضافة إلى آرائه في شؤون الكرة الحديثة وتوقعاته للبطولات الكبرى.

بينما فى الجزء الثانى من الحلقة حوار استثنائي أيضا مع هيرويج دي بروين، والد ووكيل نجم منتخب بلجيكا ولاعب مانشستر سيتي السابق كيفن دي بروين.

ويكشف هيرويج خلال الحوار تفاصيل حصرية حول مستقبل نجله الكروي، وخياراته المقبلة بعد مسيرته الحافلة في ، إلى جانب كواليس حياته الاحترافية وشخصيته داخل وخارج الملعب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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