شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام تلخص الجولة الثامنة من دورى nile.. هاتريك وسام أبو علي الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة رابطة الأندية المحترفة أهم أرقام وإحصائيات الجولة الثامنة من منافسات دورى nile التي أسدل الستار على منافساتها مساء الخميس بلقاءات مجموعة تفادى الهبوط.

وجاءت أبرز أرقام الجولة الثامنة كالتالى..

سُجل خلال الجولة 21 هدفًا.. 8 أهداف في الشوط الأول، 13 أهداف في الشوط الثاني.

سجل وسام أبو علي أول سوبر هاتريك في دوري nile منذ كريم بامبو لاعب البنك آنذاك في 2021.

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جدير بالذكر أن الأهلى توج ببطولة الدورى رسمياً للمرة الثالثة على التوالى والـ45 فى تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، بإستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز ونجح الأهلى فى إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلى، وسام أبو على، "سوبر هاتريك" فى الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات فى الدقيقة 75 وإمام عاشور فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 58 ويحسم لقب الدورى بفارق نقطتين عن بيراميدز الذى رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل فى الجولة ذاتها.