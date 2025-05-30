بيراميدز يبحث عن فك عقدة صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا بالمواجهة الرابعة

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القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق بيراميدز عن فك عقد صن داونز بطل جنوب أفريقيا عندما يستضيفه فى الثامنة مساء الأحد المقبل 1 يونيو مع صن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

فك عقد صن داونز

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز الأول على بطل جنوب أفريقيا فى المواجهة الرابعة بينهما، حيث سبق لبيراميدز وصن داونز أن التقيا ثلاث مرات سابقة، جميعها كانت في دور المجموعات لموسم 2023/2024 من دوري أبطال أفريقيا، تعادل مباراتين وخسر واحدة ولم يعرف الفوز حتى الآن.

البداية في بريتوريا بجنوب أفريقيا، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، فى نتيجة عكست الحذر التكتيكي من كلا الجانبين.

وفي لقاء الإياب الذي أقيم فى القاهرة، تمكن صن داونز من تحقيق فوز ثمين بنتيجة 1-0، ليخطف ثلاث نقاط غالية من قلب العاصمة المصرية. هذا الفوز أعطى صن داونز أفضلية نفسية في المواجهات اللاحقة.

أما آخر لقاءات الفريقين قبل هذا النهائي، فكان في ذهاب النهائي، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. هذه النتيجة تضع الفريقين فى موقف متكافئ قبل مباراة الإياب الحاسمة، وتعد بالكثير من الإثارة والترقب لمعرفة من سيحسم اللقب القاري لصالحه.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا

يلتقى فريق بيراميدز فى الثامنة مساء الأحد المقبل 1 يونيو مع صن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

تُبث مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا عبر شبكة "بى أن سبورتس"، الناقل الحصرى للبطولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.