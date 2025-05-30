شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة أخيرة تفصل علاء عبد العال عن قيادة غزل المحلة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى غزل المحلة لكرة القدم لاتفاق مع علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة لتولى القيادة الفنية للفريق المحلاوى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو غزل المحلة جلسة أخيرة مع علاء عبدالعال للتوقيع على عقود تولى القيادة الفنية للمحلة لمدة موسم، خلفا للمدرب محمد عودة الذى رحل عن قيادة الفريق بنهاية مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان اختتم فريق غزل المحلة مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" بالتعادل الإيجابى مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمعهما أمس على استاد المحلة، ضمن الجولة الأخيرة من عمر المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط".

تقدم لفريق الإسماعيلى عن طريق مروان حمدى في الدقيقة 73، بينما إدراك عمرو الجزار هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 23 محتلا المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما يأتى الإسماعيلى فى المركز الثامن بنفس عدد النقاط.