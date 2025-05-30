شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم غدا السبت منافسات بطولة الدوري المصري للجولف للموسم الرياضي 2024-2025، وسط ترقب كبير للجولة الأخيرة التي تقام على ملعب نادي مدينتي للجولف، والتي ستشهد تتويج نادي بالم هيلز رسميًا بدرع البطولة، بعد أن ضمن الصدارة قبل خوض الجولة الختامية.

وتقام المباريات غدا السبت في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، حيث يلتقي فريق بالم هيلز مع الجزيرة، فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين القطامية هايتس ومدينتي للجولف.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم المقبل عودة الدوري ليضم 10 أندية بدلًا من 9، وذلك بعد إعلان أحد الفرق العودة للمشاركة في منافسات الدوري والكأس مرة أخرى.

يشار الى ان نادي مدينتي للجولف نجح منذ تأسيسه في استضافة العديد من البطولات المحلية والدولية ، كان اخرها البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025 ، بالاضافة الى بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور"، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف .

وتم اختيار نادي مدينتي للجولف كأفضل ملعب جولف في أفريقيا لعامي 2023 و 2024، فضلا عن فوزه بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لـ 4 أعوام متتالية، وذلك بحسب تصنيف World Golf Awards المتخصصة بتقييم ملاعب الجولف على مستوى العالم.



جولف



نادى مدينتي