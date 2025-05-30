شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تسلط الضوء على لحظات سردت حكاية اللقب الأهلاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة رابطة الأندية المحترفة أهم اللحظات التى رسمت الطريق لتتتويج النادى الأهلى بلقب الدورى رقم 45 فى تاريخه بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة فى آخر مواجهات الأحمر بالدورى.

وعلقت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة عبر "فيس بوك" على فيديو أهم اللحظات قائلة: "أهم لحظات الأهلى.. لحظات سردت حكاية اللقب الأهلاوى".

توّج الأهلى ببطولة الدورى رسمياً للمرة الثالثة على التوالى والـ45 فى تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، بإستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز ونجح الأهلى فى إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلى، وسام أبو على، "سوبر هاتريك" فى الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات فى الدقيقة 75 وإمام عاشور فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 58 ويحسم لقب الدورى بفارق نقطتين عن بيراميدز الذى رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل فى الجولة ذاتها.

تبدأ إدارة النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة تجهيز كشف يتضمن مكافآت مُجزية للاعبى الفريق بعد الفوز بلقب الدورى الممتاز عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة كانت بمثابة "مسك الختام" لأداء الفريق فى المباريات الأخيرة وتحديداً منذ رحيل السويسرى مارسيل كولر وتعيين عماد النحاس بشكل مؤقت، ونجح الأخير فى قيادة الفريق نحو سلسلة من الانتصارات المُتتالية إلى أن حصد الأهلى لقب الدورى فى النهاية للمرة الـ45 فى تاريخ النادى مُستغلاً خسارة بيراميدز فى مباراتى فاركو والبنك الأهلى.