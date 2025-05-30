شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تريزيجيه مودعاً الريان قبل الانضمام للأهلي: شكراً على الدعم والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

ودع النجم المصري الدولي محمود تريزيجيه نادي الريان القطري وجماهيره قبل الانتقال إلى النادي الأهلي المصري، مقدما الشكر لجميع عناصر الفريق على الدعم والمحبة وحسن الضيافة.

وقال تريزيجيه، عبر حسابه على انستجرام، "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الريان القطري، على كل الدعم والمحبة التي غمرتموني بها خلال الفترة الماضية، كان لي الشرف الكبير أن أكون جزءًا من هذا الفريق العريق، شكرا أهل قطر الكرام على حسن الضيافة".





ويظهر لاعبو الأهلي الجدد في النادي اليوم بعدما أتم النادي التعاقد معهم خلال الفترة الماضية وهم محمود حسن تريزيجيه ومحمد أحمد سيحا حارس المقاولون العرب الذي تم التعاقد معه لمدة خمسة مواسم، والتونسي محمد علي بن رمضان الذي تم التعاقد معه لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي فرينكفاروزي المجري.



وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل ووصل اللاعب للقاهرة مساء الأثنين الماضي، بعد انتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي.