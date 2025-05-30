شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يفتتح مشواره فى كأس العالم بمواجهة اليابان 27 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للشباب بمواجهة مرتقبة أمام منتخب اليابان، وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري، في الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة، والتي تستضيفها تشيلي رسميًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووقع المنتخب المصري في المجموعة بجانب منتخبات تشيلي واليابان ونيوزيلندا ويسعى شباب الفراعنة لتحقيق بداية قوية تعزز من حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها المنافسة العالمية.

ويُعول الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني اسامة نبيه على مجموعة من العناصر الشابة البارزة، التي قدمت مستويات مميزة خلال التصفيات القارية، وسط تطلعات جماهيرية واسعة بتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الكرة المصرية في المحافل الدولية.