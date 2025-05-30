شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تسجيل أحمد سيد زيزو في قائمة الأهلى وسفره إلى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادي الأهلي من الإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذي ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، وحصل الأهلي على توقيعه لمدة أربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وتوترت علاقة زيزو بالزمالك بعدما نما إلى مسامع الإدارة البيضاء أنباء توقيع اللاعب للأهلي، وتم إحالة اللاعب للتحقيق وغاب عن مباريات الفريق الأخيرة، وإن كان اللاعب قد خاض تدريبات تأهيلية في مقر نادي الزمالك بميت عقبة.

موعد إعلان صفقة زيزو

وأنهى الأهلي جميع إجراءات ضم زيزو في صفقة انتقال حر، كما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات سفر اللاعب إلى أمريكا للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل.



وينتهي الموسم المحلي بنهاية بطولة كأس مصر التي سيُسدل الستار عليها يوم 5 يونيو المقبل، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة بين الزمالك وبيراميدز.



ولن يتمكن الأهلي من إعلان صفقة زيزو قبل نهائي كأس مصر حسب لوائح اتحاد الكرة، لذا سينتظر الأهلي انتهاء نهائي الكأس على أن يعلن ضم اللاعب بشكل رسمي في اليوم التالي للمباراة، والذي سيوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

زيزو يلحق بالأهلي في أمريكا



ويسافر الأهلي إلى أمريكا مساء يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر تدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية، يتخلله مباراة ودية يوم 8 الشهر المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، استعداداً للبطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً.



كما سيحرم نهائي كأس مصر زيزو من السفر مع الأهلي إلى أمريكا، لذا سيُسافر اللاعب مُنفرداً بعد يوم 5 يونيو على أن يلحق ببعثة المارد الأحمر في أمريكا لخوض البطولة التي يستهلها الأهلي بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.