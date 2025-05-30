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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 30 -5 - 2025 هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه لأهم الأخبار على الساحة الرياضية.

اتحاد الكرة يلزم الأندية بـ3 ضوابط قبل المشاركة فى البطولات الموسم المقبل

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية يلزمها بـ3 شروط وضوابط صحية وطبية قبل المشاركة فى البطولات خلال الفترة المقبلة، جاءت الضوابط.

طارق حامد يترقب جلسة حاسمة مع الزمالك لحسم موقفه من العودة

يترقب طارق حامد، لاعب وسط نادي ضمك السعودي السابق، عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشة موقفه النهائي من العودة إلى القلعة البيضاء، وذلك بعد عودته إلى القاهرة فجر اليوم.

متى يقود ريبييرو أول مران للأهلي استعداداً لكأس العالم للأندية؟

يترقب جمهور النادي الأهلي الظهور الأول للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للفريق فى التدريبات وبدء مشواره بشكل رسمي مع المارد الأحمر، بعدما تم الإعلان عن تعيينه بشكل رسمي أمس، الخميس.. في السطور التالية نرصد عدة تساؤلات مهمة خاصة بمدرب الأهلي الجديد ورحلته المرتقبة مع المارد الأحمر.

رامي ربيعة يتوجه للإمارات لإتمام انتقاله للعين بعد انتهاء علاقته بالأهلي

غادر رامي ربيعة لاعب الأهلي السابق القاهرة صباح اليوم، الجمعة، مُتوجهاً إلى الإمارات لإتمام انتقاله إلى نادي العين، الذي أنهى معه جميع الاتفاقات للتعاقد معه بعد المفاوضات التي تمت بينهما مؤخراً.

اختبار طبي يحسم موقف مصطفى فتحي من مباراة صن داونز في نهائي أفريقيا

يخضع مصطفى فتحي ، صانع ألعاب فريق بيراميدز، لاختبار طبي أخير خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي.

كامل أبو علي: محافظ بورسعيد من دفعني للعدول عن الاستقالة

أكد كامل أبو علي ، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن المجهودات الكبيرة التي بذلها اللواء أركان حرب محب حبشي منذ بداية توليه مهام منصبه محافظاً لبورسعيد قبل نحو عام كان لها دور كبير فى إرساء دعائم الاستقرار داخل النادي المصري على كافة المستويات والأصعدة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يلقاه مجلس إدارة النادي من اللواء محب حبشي، والذي يبذل جهودًا لرفعة شأن النادي المصري لا ينكرها إلا جاحد.

آخر تطورات ملف تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك

أغلق مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم مؤقتاً من أجل الحفاظ على هدوء وتركيز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له 5 يونيو المقبل.